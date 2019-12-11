تشيلسي وصيفًا خلف فالنسيا بالفوز على ليل

لحق تشيلسي الإنجليزي بركب المتأهلين إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم الثلاثاء، على ليل الفرنسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل ثنائية تشيلسي كل من تامي أبراهام (19) وسيزار أزبليكويتا (35)، بينما سجل هدف ليل الوحيد لويك ريمي (78).

وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني خلف فالنسيا المتصدر بنفس الرصيد النقاط، إلا أن الفريق الإسباني يتفوق في المواجهات المباشرة.

وأتت المحاولة الأولى في المباراة من نصيب تشيلسي، عبر رأسية من قبل المهاجم أبراهام في الدقيقة الرابعة، ذهبت ضعيفة في يد الحارس مايجنان.

ومهد أبراهام الكرة لبوليسيتش على حدود منطقة الجزاء، ليتوغل الأمريكي في المنطقة قبل أن يسدد كرة مرت إلى جوار القائم بقليل في الدقيقة العاشرة.

وأرسل كانتي عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 15، وجدت إيمرسون في منطقة الجزاء، الذي سدد كرة أرضية تألق مايجنان في إبعادها.

وواصل تشيلسي زحفه نحو مرمى ليل بحثًا عن تسجيل الهدف الأول، وذلك عبر تسديدة من قبل كانتي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 17، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وبالفعل تمكن تشيلسي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19، بعد عرضية أرضية رائعة من قبل ويليان من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، وجدت أبراهام أمام المرمى الخالي من حارسه، ليسجل الكرة بسهولة في الشباك.

وعاد إيمرسون للظهور من جديد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30، أمسك بها الحارس مايجنان بسهولة.

وعزز تشيلسي من تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 35، وذلك من ركلة ركنية ارتقى لها القائد أزبلكويتا مسددًا رأسية متقنة، لم يتمكن حارس ليل حتى من التحرك للتصدي لها.

وحاول ليل تقليص الفارق في الدقيقة 37، بتسديدة قوية من قبل مايا من داخل منطقة الجزاء، إلا أنها ذهبت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 41، سدد أروخو كرة من على حدود منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد.

وبدأ تشيلسي شوط المباراة الثاني بقوة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء من قبل ويليان، تصدى لها حارس ليل بنجاح.

وتحصل تشيلسي على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 48، سددها ويليان وأمسك بها مايجنان بصعوبة.

وأجرى فرانك لامبارد التبديل الأول لتشيلسي في الدقيقة 62، بنزول أودوي على حساب بوليسيتش، ومن ثم أخرج أبراهام في الدقيقة 71، ودفع بالمهاجم البلجيكي باتشواي بدلًا منه.

وبعد هدوء دام لقرابة الـ20 دقيقة، سدد كوفاسيتش كرة من على منطقة الجزاء في الدقيقة 74، أمسك بها الحارس البديل جارديم، الذي حل بدلًا من مايجنان في الدقيقة 72 بسبب الإصابة.

وقلص ريمي الفارق لليل في الدقيقة 78، بعدما مرر البديل جوناثان بامبا كرة مميزة لريمي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك الحارس كيبا.

وكاد يوسف يازيسي أن يصعق جماهير تشيلسي ويسجل هدف التعادل، بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأجرى لامبارد التبديل الثالث والأخير في الدقيقة 82 بنزول مونت على حساب كوفاسيتش.

ومرر أزبلكويتا كرة بالرأس إلى باتشواي داخل منطقة الجزاء، الذي استقبل ودار بالكرة بصورة مميزة في الدقيقة 88، إلا أنه سدد أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي 2-1، ويضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16.