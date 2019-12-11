كابوس رباعي يحاصر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

زادت مهمة ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا صعوبة، بعد أن تأكد تأهله إلى دور الـ16 من المركز الثاني بمجموعته.

ومن المقرر أن يلتقي الميرنجي في ثمن النهائي مع أحد متصدري المجموعات، مع تجنب الصدام بالفرق الإسبانية.

وجاء تأهل ليفربول، أمس الثلاثاء، إلى ثمن النهائي كمتصدر لمجموعته بمثابة صدمة جديدة لريال مدريد، لأن الأخير بات مؤهلًا للاصطدام بالريدز أو 3 أندية كبرى أخرى في الدور التالي وهي: بايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي.

وسيتجنب الفريق المدريدي بدور الـ16 كل من برشلونة وفالنسيا (أندية إسبانية)، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان بسبب اللعب معًا في دور المجموعات.

ويعد المنافس الأسهل نظريًا لريال مدريد في ثمن النهائي هو لايبزيج متصدر المجموعة السابعة بدوري الأبطال.