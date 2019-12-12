بايرن ميونخ يكتب تاريخًا جديدًا في دوري الأبطال

حقق بايرن ميونخ رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ضيفه توتنهام هوتسبير (3-1)، اليوم الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات.



وأصبح الفريق البافاري المتأهل الوحيد لدور الـ16 بتحقيق العلامة الكاملة، إذ فاز بكافة مبارياته بدور المجموعات، ليحصد 18 نقطة.



وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن بايرن بات أفضل متأهل كمتصدر لمجموعته على مدار تاريخ دوي الأبطال.



جاء ذلك بعدما حصد الفريق 18 نقطة مع فارق أهداف بلغ 19 هدفًا، وهو ما لم يحققه أي فريق آخر من قبل.



واستطاع رجال المدرب هانز فليك تسجيل 24 هدفًا خلال 6 جولات، بينما استقبل الفريق 5 أهداف فقط.



كما أفادت شبكة “سكواكا” للإحصائيات نجاح بايرن في أن يصبح أول فريق ألماني على مدار التاريخ يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات.