د.أنور الرشيد يُمنَح شهادة “فارس الحريات لعام 2020”

مُنح المستشار الحقوقي الدكتور أنور الرشيد شهادة فارس الحريات لعام 2020 نتيجة اسهاماته في مجال حقوق الإنسان ودعم الحريات في المنطقة العربية حسب تعبير مانحي الشهادة.

وقال الرشيد : لقد تشرفت هذا اليوم بمفاجأة حضرتها لي منظمتين حقوقيتين دوليتين وهما المنظمة العربية للإصلاح الجنائي و المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق والحُريات ذوات الصفة الأستشارية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بمنحي شهادة فارس الحُريات لعام 2020م نتيجة لإسهاماتي المتميزة في مجال حقوق الإنسان ودعم الحُريات في المنطقة العربية حسب تعبيرهم.

وأكد الرشيد قائلاً: وبهذه الشهادة التي أعتز بها وفخر لي وللكويت وبناءاً عليها أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الأمتنان لهاتين المنظمتين بهذا التكريم والذي أُجزم بأنه عطاء إنساني ودفاع عن الحُريات كواجب إنساني وأخلاقي يشرفني أن احمله نيابة عن كافة سجناء الرأي وطالبي اللجوء السياسي الكويتيين وأعدهم بأن قضيتهم هي قضيتي الشخصية سأحملها معي في كافة المحافل الدولية الحقوقية لحين إلغاء تلك القوانين التي تسببت بتدميرهم وتهجيرهم وطلبهم لجوء سياسي.

وختم الرشيد قائلاً : أكرر شكري وتقديري للمنظمتين واعدهم بأن مسيرة الحُريات لحملة التغريد ليس جريمة ستستمر بأذن الله لحين تحقيق أهدافها.