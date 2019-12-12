بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية إلى معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عبر فيها سموه حفظه الله عن أسفه وتأثره لما تعرض له معاليه في مقبرة الصليبخات من محاولة اعتداء باليد خلال تأديته واجب العزاء لعدد من الأسر الكويتية الكريمة مشيرا سموه رعاه الله إلى أن هذا التصرف لا يمثل القيم الإسلامية وعادات وأخلاق أهل الكويت ولا يعكس ما جبلوا عليه من تواد وتعاطف وتراحم وتكاتف في السراء والضراء سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على معاليه موفور الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية إلى معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ضمنها سموه حفظه الله أسفه وتأثره لما تعرض له معاليه في مقبرة الصليبخات من محاولة اعتداء باليد خلال تأديته واجب العزاء لعدد من الأسر الكويتية الكريمة سائلا سموه أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.