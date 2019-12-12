عقد في مقر وزارة الخارجية الكويتية الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين دولة الكويت وكندا.

ترأس الجانب الكويتي في المباحثات نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين المستشار صلاح الحداد في ما ترأس الجانب الكندي مساعد نائب وزير الخارجية الكندية لشؤون أوروبا والقطب الشمالي والشرق الأوسط والمغرب العربي بيتر ماكدوغال لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تم خلال المشاورات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية فضلا عن بحث القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

تجدر الإشارة بأن هذه المشاورات تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر أغسطس 2018 بشأن إقامة مشاورات كبار المسؤولين بين دولة الكويت وكندا.

ويحرص البلدان على تطوير العلاقات الثنائية حيث يقدر عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في كندا ب530 طالبا العديد منهم في الاختصاصات الطبية كما أن هناك 10 اتفاقيات موقعة بين البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1965 في مختلف المجالات اضافة إلى الاستثمارات الكويتية في كندا التي تقدر ب16 مليار دولار أمريكي.