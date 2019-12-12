توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي ان يكون الطقس دافئا مع فرصة لامطار متفرقة تكون رعدية احيانا وتستمر فرصة الامطار حتى ظهر الجمعة.

وقال القراوي في تصريح صحفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتاثر مساء اليوم الخميس بامتداد منخفض جوي تصاحبه كتلة هوائية دافئة ورطبة ويصاحبه منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا. واضاف ان الطقس نهار اليوم معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 06 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرار العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

واوضح ان حالة الطقس ليلا مائل للبرودة وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 10 و13 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و 7 اقدام.

وبين ان حالة الطقس نهار يوم الجمعة غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 و40 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و26 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و 6اقدام.

واشار الى ان حالة الطقس ليلا مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية تتراوح بين 15 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 8 و11 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 اقدام.

وذكر ان حالة الطقس نهار يوم السبت غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 08 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

وتوقع ان يكون الطقس ليلا غائما إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح بين 06 و20 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و11 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 اقدام.