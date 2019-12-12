حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 13 ديسمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 24°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.