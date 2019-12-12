محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 13 ديسمبر 2019

منذ 8 ثواني
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
13 ديسمبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 10&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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