حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 13 ديسمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
13 ديسمبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 10°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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