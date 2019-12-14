حقق نادي العربي اليوم السبت اول انتصار له في الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري فيفا) ضمن منافسات الجولة السابعة بعد تغلبه على نظيره النصر بنتيجة (1-0).

جاء هدف الفوز في المباراة التي اقيمت على ستاد علي صباح السالم عبر تشافي توريس في الدقيقة الخامسة ليعلن فوز فريقه الاول.

وبهذا الفوز رفع العربي رصيده الى خمس نقاط ليصعد للمركز التاسع فيما بقى رصيد النصر عند خمس نقاط ايضا.

وتستكمل الجولة السابعة منافساتها يوم غد الاحد بلقائين يجمع كاظمة والتضامن والسالمية والساحل.