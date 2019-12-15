فاز نادي كاظمة على نظيره التضامن بنتيجة (3-1) في اطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري فيفا).

وسجل لكاظمة في المباراة التي اقيمت على استاد ناصر العصيمي ناصر الفرج هدفين وبرونو باول هدف فيما سجل هدف التضامن الوحيد هيرمان كواو من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع كاظمة رصيده الى 13 نقطة ليصعد للمركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء الجولة فيما تجمد رصيده الخاسر عند ست نقاط.

وتستكمل الجولة السابعة منافساتها في وقت لاحق من اليوم بلقاء يجمع السالمية مع الساحل.