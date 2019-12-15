محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 16 ديسمبر 2019

منذ 18 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
16 ديسمبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .

الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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