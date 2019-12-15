حقق نادي السالمية اليوم الاحد فوزا كبيرا على الساحل بنتيجة (5-1) ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري فيفا).

وجاء هدف السبق للساحل في المباراة التي جرت على (استاد ثامر) في الدقيقة الاولى عبر اللاعب محمد العنزي ليدرك السالمية التعادل سريعا عبر اللاعب مساعد ندا في الدقيقة السادسة.

وسجل فهد الرشيدي الهدف الثاني للسالمية في الدقيقة 20 ليعزز باتريك فابيانو تقدم فريقه بهدفين بالدقيقتين 46 و58 ليختتم محمد السويدان مهرجان الاهداف بالدقيقة 83.

وبهذا الفوز رفع السالمية رصيده الى 13 نقطة ليصعد مجددا للمركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء الجولة السابعة منافساتها فيما تجمد رصيد الساحل عند ثمان نقاط.

وتواصل الجولة السابعة منافساتها غدا الاثنين بلقاءين يجمع الاول الكويت مع اليرموك فيما يجمع الثاني القادسية مع الشباب.