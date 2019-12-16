الى رئيس الوزراء.. “الاعلام” اذا بتحارب الفساد

ليش بالفترة الاخيرة النواب اللي اقسموا على المحافظة على المال العام ساكتين عن “اللعب” اللي كان يصير بوزارة الاعلام… وهم كل يوم صجوا روسنا ويطالبون رئيس الحكومة بمحاربة الفساد؟!!!

وزارة قبل استقالة الحكومة كثر فيه التنفيع بالتعيينات من خارج الوزارة والتنفيع وتحولت الوزارة الى مقر انتخابي لتخليص المعاملات وياخي اذا مو مصدق تعال بنفسك وشوف الايام الجاية وخاصة مع الاحتمالات القوية لعودته للوزارة مرة ثانية.

رئيس الوزراء الجديد الشيخ صباح الخالد اللي نتمنى من الله يوفقه في الايام القادمة قال قبل في تصريح اثار الحدل ان من لديه اي ملاحظات فيها فايدة لمحاربة الفساد ليقدم ماعنده .. واقولك يا شيخ انا موظف بوزارة الاعلام وحقيقة ما اقدر اقدم لك شي يفيدك لاني خايف يكون مصيري مثل مصير اللي هم متغربين بره ديرتهم بسبب محاربة الفساد وانت تعرفهم عدل.. ولا اقدر حتى اكتب اسمي..

يا سمو رئيس الوزراء رسالة لك من موظف بوزارة الاعلام … مو محتاج انك تنطر احد عشان يقدملك شي عن الفساد بوزارة الاعلام ، تعال بس وشوف اذا عاد “الوزير اياه” واسأل عن الا الكبيرة بتعيينات التنفيع الخارجية في الوزارة واسأل عن العروض والاعمال الدرامية والبرامج اللي يتم شراءها وهي دون المستوى ويتم تقييمها على انها شراء مميز!!.. هذا اذا صحيح تبون تحاربون الفساد عند الكبير والصغير..

راصد