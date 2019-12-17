من أجل الكويت.. لا نبخس حقهم

معارضة مجلس 2009 وشباب الحراك وإعلاميون تبنوا الإصلاح ودحض الشائعات عن الذين طالبوا بالإصلاح… كل هؤلاء شاركوا في وضع علامة فارقة في التاريخ السياسي للكويت… تاريخ كتب من جديد من خلال أحداث قد يختلف معها البعض وقد يتفق معها البعض -وأظن الزيادة بالاتفاق-، بدأت من أحداث ديوانية جمعان الحربش إلى ساحة الإرادة مرورا بدخول المجلس وتوقفت عند مسيرات كرامة وطن السلمية.

كل هؤلاء كان هدفهم الإصلاح ونهضة الكويت عندما سعوا في تخليصها من الفساد الذي انتشر في مفاصلها حتى أن قاعة عبدالله السالم بدأت تشتكي من سطوته ونفوذه !.. وكل من هؤلاء دفع ضريبة باهظة الثمن وشاركت عوائلهم أيضا في دفع تلك الضريبة وهذا ما جعل التاريخ السياسي للكويت مميزا سواء بشجاعة هؤلاء وثباتهم أو بمعاناتهم والصبر عليها.. وموافقهم المشرفة لا تختزل في أشخاص معينين أو من الذي دفع أكثر من الآخر، فالجميع هنا دفع الضريبة، ومن يضع المقارنة بينهم هو ظالم لهم وبعيدا عن معاناتهم ويبخس حقهم وينكر جهودهم التي كانت نتيجتها التهجير والسجن… نشكركم جميعا ونقدر تضحياتكم في سبيل حماية الوطن والذود عن مصالح الشعب.