قال الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون ان حدوث الانقلاب الشتوي عالميا يبدأ الاحد المقبل وتحديدا في الكويت.

واضاف السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان الانقلاب الشتوي هو الوقت الذي ينتهي فيه فصل الخريف ويبدأ فصل الشتاء في النصف الشمالي للارض.

واوضح انه في هذا اليوم سيبلغ طول الليل 10 ساعات و17 دقيقة مضيفا انه “كلما ارتفعنا شمالا يقصر الليل” حتى يبلغ طوله 5 ساعات و45 دقيقة في (هلسنكي) ويقصر تباعا حتى القطب الشمالي الذي اصبح كل يومه ليلا منذ اكتوبر الماضي.

واشار الى ان الشمس ستتعامد على مدار الجدي على دائرة عرض 5ر23 درجة جنوبا في النصف الجنوبي من الارض ويبدأ فصل الصيف هناك ويكون الليل في النصف الشمالي من الارض موضحا انه يكون اقصر ليلا في السنة.

ولفت الى ان ارتفاع الشمس عن الافق وقت الظهر بالكويت سيكون 4ر37 درجة وبالمقارنه مع وقت الانقلاب الصيفي تكون الشمس على ارتفاع 3ر84 درجة وهذا ما يفسر برودة الجو.

وافاد ان حدوث الانقلاب الشتوي يختلف من عام الى اخر حيث سيستمر هذا العام حتى 23 الجاري.