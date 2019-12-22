مفاجأة.. ليفربول محروم من وضع الشارة الذهبية في البريميرليج

كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، عن مفاجأة بعد فوز ليفربول بلقب كأس العالم للأندية، إثر التفوق في النهائي على فريق فلامنجو بهدف دون رد.

ويحق للنادي الفائز بلقب مونديال الأندية وضع الشارة الذهبية (شعار مونديال الأندية) على قميصه حتى إعلان الفائز بلقب البطولة في النسخة التالية.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز تمنع ليفربول من وضع الشارة الذهبية على قميصه خلال مباريات البطولة.

وأشارت إلى أن الفريق سيضع الشارة على القميص خلال مبارياته في بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي.

وإذا أراد ليفربول وضع الشارة الذهبية في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن عليه تقديم طلب رسمي بذلك.

وكان جورجيو فاينالدوم، لاعب وسط ليفربول، صرح للموقع الرسمي للنادي: “عندما أتحدث عن كأس العالم مع العائلة والأصدقاء، فإن الجميع يذكر الشارة الذهبية”.

وأضاف: “هذا الأمر نريده، لأنه في كل مرة ننظر خلالها إلى القميص، فإننا نتذكر التتويج بكأس العالم للأندية”.