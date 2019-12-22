سقوط مدو لمانشستر يونايتد أمام متذيل الدوري

حقق واتفورد انتصارًا ثمينًا، بالتغلب اليوم الأحد، على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيكارج رود، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي واتفورد كل من إسماعيل سار، وتروي دييني في الدقيقتين (50 و54)، ليحقق واتفورد بالتالي انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد واتفورد إلى 12 نقطة، ليبقى في المركز الأخير بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وجاءت المحاولة الأولى بالمباراة في الدقيقة السادسة، بعدما مرر جيمس كرة من الجانب الأيمن لمارسيال، الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء كرة ضعيفة مرت إلى جوار القائم.

وقدم الفريقان مستوى متوسط في الدقائق الـ20 التالية، بالاكتفاء بتدوير الكرة في وسط الملعب وافتقاد اللمسة الأخيرة في الثلث الأخير، مع تمتع مانشستر بأفضلية طفيفة في الاستحواذ على الكرة.

ومرر مارسيال كرة بينية مميزة في الدقيقة 34 من وسط الملعب، للينجارد الذي انفرد بالحارس فوستر، وحاول وضع كرة ساقطة، إلا أن تسديدته ذهبت أعلى العارضة.

وشكل واتفورد خطورته الأولى في المباراة في الدقيقة 40، بعدما ارتقى دوكوري لعرضية فيمينيا، مسددًا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقن بعدما قدما مستوى باهت للغاية.

ومن خطأ فادح من الحارس دي خيا، افتتح واتفورد التسجيل مبكرًا في شوط المباراة الثاني وتحديدا في الدقيقة 50، فمن مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، أرسل هيوز كرة عرضية، تمهدت أمام سار، الذي سدد كرة ضعيفة للغاية، فشل الحارس الإسباني بغرابة في التعامل معها، لتسكن الكرة شباكه.

وحاول مانشستر الرد في الدقيقة 52، بعدما ارتقى ماكتوميناي لكرة عرضية من مخالفة مسددًا رأسية ذهبت في أحضان فوستر.

وتحصل واتفورد على ركلة جزاء، بعد تعرض سار لعرقلة من قبل وان بيساكا، نفذها دييني مسددًا مباشرة في وسط المرمى، مسجلًا الهدف الثاني لواتفورد في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 58، سدد ماكتوميناي كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها فوستر، وعادت إليه من جديد ليسدد أعلى العارضة.

وأجرى سولسكاير التبديل الأول في نفس الدقيقة بنزول المهاجم جرينوود على حساب دانيل جيمس، وفي الدقيقة 64 دفع ببوجبا على حساب لينجارد.

وفي الدقيقة 72، تحصل اليونايتد على ركلة حرة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، سددها راشفورد مباشرة تجاه المرمى، وتصدى لها فوستر بنجاح.

وبعدها مباشرة دفع سولسكاير بورقته الأخيرة، بنزول ماتا على حساب ماكتوميناي.

وارتقى ماجواير لركلة ركنية في الدقيقة 81 من عرضية ماتا، مسددًا رأسية ضعيفة أمسك بها حارس واتفورد بسهولة.

وتبادل بوجبا الكرة مع مارسيال في منطقة الجزاء في الدقيقة 83، ليسدد بوجبا بعدها مباشرة إلا أن فوستر تمكن من إبعادها بنجاح.

ومرر بوجبا كرة بينية مميزة من قبل وسط الملعب، لينفرد جرينوود بفوستر، وحاول وضع كرة ساقطة، إلا أن تسديدته ذهبت أعلى العارضة في الدقيقة 85.

وواصل فوستر تألقه بالتصدي لتسديدة قوية من راشفورد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بعدها بفوز واتفورد بهدفين دون رد.