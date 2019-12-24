الكويت – 24 – 12 (كونا) — تنطلق يوم غد الاربعاء بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم في نسختها ال27 لموسم (2019-2020) بمشاركة 15 ناديا وتقام منافساتها بنظام خروج المغلوب.

واسفرت القرعة التي اجراها الاتحاد الكويتي لكرة القدم في نوفمبر الماضي عن توزيع الاندية على مجموعتين وضع على رأس الاولى نادي الكويت بصفته (حامل اللقب) وترأس الاخرى نادي القادسية بصفته وصيف الدوري الكويتي.

وضمت المجموعة الاولى الى جانب الكويت اندية التضامن واليرموك والساحل وخيطان والفحيحيل والسالمية فيما ضمت الثانية الى جانب القادسية اندية العربي وبرقان وكاظمة والجهراء والصليبيخات والشباب والنصر.

ويشارك نادي الكويت في الدور الثمانية مباشرة على اعتبار انه بطل النسخة الماضية للبطولة.

وستجمع اولى مواجهات المجموعة الاولى التضامن مع اليرموك والساحل مع خيطان والفحيحيل مع السالمية.

وسيواجه القادسية غريمه التقليدي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي ستقام بعد غد الخميس فيما يواجه الجهراء نظيره الصليبيخات وكاظمة مع برقان والشباب يلاقي النصر.

وتعد البطولة فرصة ثمينة للاندية الغير جماهيرية ان تحقق اللقب لاسيما انه تقام بنظام خروج المغلوب.

يذكر ان اول مسابقة في بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم انطلقت في الموسم الرياضي 1993- 1994 ويعد القادسية اكثر الفرق تحقيقا للقب المسابقة بواقع تسع مرات.

وتساوى الكويت والعربي في احراز اللقب بواقع سبع مرات لكل منهما في حين احرز نادي السالمية لقب البطولة مرتين وكاظمة مرة واحدة. (النهاية) ف ر / ا ع س