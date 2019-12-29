ليفربول يحلم بتكرار إنجازه الذهبي أمام وولفرهامبتون

يستقبل ليفربول مساء اليوم الأحد نظيره وولفرهامبتون، على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط في 10 مواجهات سابقة بعصر البريميرليج أمام وولفرهامبتون (7 انتصارات- تعادلين)، وحقق الانتصار في آخر 5 لقاءات على التوالي بمجموع تلك المباريات (12-1).

كما خسر وولفرهامبتون 15 مباراة من آخر 17 مواجهة خاضها خارج ميدانه في الدوري أمام ليفربول، وحقق الانتصار في مباراتين، بنتيجة (1-0) في شهر يناير / كانون ثان من عام 1984 وبنفس النتيجة في شهر ديسمبر / كانون أول من عام 2010.

وفشل وولفرهامبتون في تسجيل أي هدف في 10 مباريات من آخر 14 زيارة في الدوري لملعب الأنفيلد.

وتمكن ليفربول من الفوز بآخر مباراة في العام، في آخر 5 أعوام وذلك منذ الخسارة (2-1) أمام تشيلسي في عام 2013.

أما وولفرهامبتون، فحقق الانتصار في المباراة الأخيرة بالعام، 4 مرات من آخر 5 أعوام، وكان الاستثناء الخسارة على ملعبه أمام كوينز بارك رينجرز في عام 2016.

ولم يخسر ليفربول في آخر 49 مباراة خاضها على ملعبه في البريميرليج (39 انتصارًا- 10 تعادلات).

وفي حال تفادي الخسارة اليوم، فستصبح تلك المرة الثالثة في تاريخ الدوري الإنجليزي، التي يتفادى فيها فريق الخسارة على ملعبه في 50 مباراة متتالية على الأقل.

ويملك هذا الرقم ليفربول نفسه، عندما تفادى الخسارة في 63 مباراة بين عامي 1978 و1980 وكذلك تشيلسي الذي تفادى الخسارة في 86 مباراة بين عامي 2004 و2008.