تأهل نادي خيطان الكويتي اليوم الاحد للدور نصف النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم عقب فوزه على الفحيحيل بنتيجة (2-0).

وشهد الشوط الاول في المباراة التي اقيمت على استاد ثامر افضلية واضحة للفحيحيل من حيث الاستحواذ وكثرة الفرص الا ان الحظ لم يحالفه في التسجيل.

وفي الشوط الثاني انتفض لاعبو خيطان ليسجلوا هدفين عبر المحترف اوتافيو وحمد الحساوي ليودع نادي الفحيحيل البطولة.

من المقرر ان تستكمل منافسات دور الثمانية في وقت لاحق اليوم بلقاء يجمع الكويت مع اليرموك.