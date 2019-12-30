أكمل نادي العربي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة (كأس سمو ولي العهد) ال27 لكرة القدم عقب فوزه على برقان (3-1) ملتحقا بذلك بأندية الكويت والنصر وخيطان التي تأهلت سابقا لهذا الدور من البطولة.

وسجل أهداف العربي في المباراة التي اقيمت على استاد (محمد الحمد) اليوم الاثنين كل من مشاري الكندري في الدقيقة 27 وفيصل عجب في الدقيقة 57 والسلامة بندر في الدقيقة 87 بينما سجل هدف برقان الوحيد سالم الفيلكاوي في الوقت المحتسب من بدل الضائع.