اعلن البلاط السلطاني العماني اليوم الثلاثاء ان سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد يتابع برنامج العلاج المقرر وانه في حالة مستقرة.

وذكرت وكالة الانباء العمانية ان “ديوان البلاط السلطاني يتشرف بافادة أبناء الوطن العزيز بأن حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم يتابع برنامج العلاج المقرر” مضيفة انه “في حال مستقر”.