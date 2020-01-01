مورينيو يحول توتنهام إلى أضعف فرق البريميرليج

سقط توتنهام في فخ الأرقام السلبية عقب خسارته أمام ساوثهامبتون، اليوم الأربعاء، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس“، فإن توتنهام هو أكثر فريق إنجليزي تلقيًا للأهداف في كل البطولات منذ تولى البرتغالي جوزيه مورينيو قيادته فنيًا في 20 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

واستقبل توتنهام حتى الآن مع مورينيو 18 هدفًا، بينما يليه في الترتيب كل من آرسنال وأستون فيلا بـ17 هدفًا، فيما يأتي بيرنلي بالمركز الرابع برصيد 16 هدفًا.

وحقق ساوثهامبتون انتصارًا ثمينًا بهدف نجمه المتوهج داني إنجز في شباك ضيفه توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانت ميريز، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الانتصار يرفع ساوثهامبتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز السادس.