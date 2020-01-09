توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي اليوم الخميس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الاسبوع مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية.

وقال القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي يضعف تدريجيا مع تقدم امتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي ويصاحبه كتلة هوائية باردة تبدأ يوم غد الجمعة ما يسبب انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

واضاف ان الطقس نهار اليوم مائل للبروده والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 06 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

واشار الى ان الطقس مساء اليوم بارد والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

ولفت الى ان الطقس المتوقع نهار الجمعة مائل للبروده والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا وتتراوح ما بين 08 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

وذكر ان الطقس مساء الجمعة شديد البرودة والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا وتتراوح ما بين 08 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لامطار خفيفة على بعض المناطق وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

وتوقع القراوي ان يكون الطقس نهار السبت باردا والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح ما بين 20 و45 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و6 اقدام.

وافاد ان الطقس مساء السبت شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا وتتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وحالة البحر معتدل الى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و6 اقدام.