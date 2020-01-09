اللجنة الانتخابية بالنادي العربي: إلغاء “عمومية الجليب” وإجراءات قانونية ضد المخالفين

أعلنت اللجنة الانتخابية بالنادي العربي الرياضي عن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي دعت إليها اللجنة الانتخابية السابقة بمقر مدرسة إقرأ ثنائية اللغة في جليب الشيوخ ، والمقرر اليوم الخميس 9 يناير الجاري.

ونبهت اللجنة أن هذه العمومية المطالبة بإسقاط العضوية عن غالبية مجلس إدارة النادي وكأنها لم تكن، وذلك لمخالفتها شروط النظام الأساسي، كما سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.

وكان اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد هذا الأسبوع في النادي العربي الرياضي قد أسفر عن اعتماد تشكيل لجنة انتخابية جديدة برئاسة اللواء المتقاعد مصطفى جمعة وزبير العميري نائبا وبعضوية كل من شوذب شمساه، فاضل الشريف وفاطمة دشتي.

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