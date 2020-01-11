رئيس الإمارات ينعى السلطان قابوس ويعلن الحداد 3 أيام

نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، السبت، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، والذي توفي مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما.

وقال الشيخ خليفة في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة : “إننا ننعي اليوم زعيما من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد “.

وأضاف: “وإذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة ولشعب سلطنة عُمان الشقيقة في الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عُمان وقيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك”.

ونوّه الشيخ خليفة بمناقب الفقيد الذي “عمل دون كلل على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه”، مؤكدا أن “الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قامة كبيرة وقيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها “، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأمر رئيس الإمارات بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من السبت، وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.