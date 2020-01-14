تعادل نادي العربي اليوم الثلاثاء مع نظيره التضامن بنتيجة (1-1) فيما خسر السالمية من اليرموك بنتيجة (0-2) ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري (اس تي سي).

وسجل هدف السبق للعربي محترفه السنوسي الهادي في الدقيقة 27 فيما سجل هدف التعادل للتضامن محمد احمد في الدقيقة 76 ليرفع العربي رصيده الى 9 نقاط فيما رفع التضامن رصيده الى 8 نقاط.

وفي المباراة الثانية التي اقيمت على (استاد صباح السالم) تغلب اليرموك على السالمية (المتصدر) بهدفيين نظيفين عبر محترفه يانيك يجانغ في الدقيقتين 4 و96 ليبقى السالمية متصدرا للترتيب مؤقتا برصيد 17 نقطة فيما رفع الفائز رصيده الى 6 نقاط.

وتستكمل منافسات الجولة التاسعة في وقت لاحق اليوم بلقاء يجمع القادسية مع النصر.

يذكر انه تم تأجيل مباراة نادي الكويت مع الشباب لمشاركة الاول في ملحق أبطال آسيا لكرة القدم التي تجمعه مع نظيره الفيصلي الاردني.