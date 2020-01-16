توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبد العزيز القراوي اليوم الخميس ان تشهد البلاد خلال عطلة نهاية الاسبوع طقسا غير مستقر ورياحا نشطة مثيرة للغبار مع فرصة لامطار رعدية.

وقال القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي من جهة الغرب يسبب نشاطا تدريجيا في الرياح الجنوبية الشرقية قد تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة وقد تصاحبها امطار رعدية ابتداء من الساعات المتأخرة من اليوم وتستمر حتى السبت.

واضاف ان الطقس نهار اليوم مائل للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 06 و22 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج ارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.

واشار الى ان الطقس مساء اليوم بارد وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و8 درجات مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 اقدام.

وتوقع القراوي ان يكون الطقس نهار الجمعة معتدلا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا وتتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

ولفت الى ان الطقس مساء الجمعة مائل للبرودة وغائم الى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح ما بين 22 و55 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة قد تكون رعدية لاحقا على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الى عالي الموج ارتفاعه ما بين 3 و6 اقدام.

وذكر ان الطقس المتوقع نهار السبت غائم الى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقا على غرب البلاد معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح ما بين 22 و60 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة تكون رعدية احيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية وحالة البحر عالي الموج ارتفاعه ما بين 4 و7 اقدام.

وافاد القراوي بان الطقس مساء السبت بارد والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و9 درجات مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.