اعلن الجيش الكويتي اليوم الخميس تعيين اللواء خالد صالح الصباح نائبا لرئيس الاركان العامة للجيش وترقيته لرتبة (فريق) تنفيذا للمرسوم الاميري الصادر بحقه.

وقال الجيش في بيان صحفي لمدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد منصور الاحمد الصباح ألقى كلمة هنأ فيها نائب رئيس الاركان على الثقة الغالية التي اولاها اياه حضرة صاحب السمو أمير البلاد متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله بالمنصب الجديد.

وحضر مراسم التعيين والترقية رئيس الاركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر واعضاء مجلس الدفاع العسكري.