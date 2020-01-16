الكويت يفوز على العراق في انطلاق البطولة الاسيوية ال19 لكرة اليد

فاز منتخب الكويت لكرة اليد على نظيره العراقي اليوم الخميس بنتيجة (25-22) في انطلاق منافسات البطولة الاسيوية ال19 لكرة اليد والمؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها البلاد بمشاركة 13 منتخبا وتستمر حتى 27 يناير الجاري.

وشهد الشوط الاول من اللقاء إثارة وندية من الطرفين الا ان لاعبي (الازرق) استطاعوا انهاء الشوط لمصلحتهم بنتيجة (11-9) رغم النقص العددي بسبب حالات الطرد.

وواصل (أزرق اليد) تألقه ليحسم اللقاء لمصلحته بعد منافسة صعبة ليحصل على المهم من هذه المباراة وهو الفوز مسجلا نقطتين ثمينتين لحساب المجموعة الرابعة.

وفي ذات المجموعة تمكن المنتخب الاماراتي من التغلب على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة (38-11) ليحقق بدوره اول نقطتين في البطولة.

ولحساب المجموعة الاولى استطاع المنتخب البحريني تسجيل فوز عريض على نظيره النيوزلندي بنتيجة (45-16) ليحصد نقطتين ثمينتين.

وفي منافسات المجموعة الثانية حقق المنتخب القطري فوزا كبيرا على نظيره الصيني بنتيجة (49-18) محرزا اول نقطتين له في البطولة فيما حقق منتخب كوريا الجنوبي ايضا فوزا كبيرا على نظيره الاسترالي بنتيجة (40-20) ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وفي هذا الصدد قال كابتن منتخب الكويت مهدي القلاف في تصريح صحفي عقب اللقاء ان اللاعبين تمكنوا عبر تنفيذ تعليمات الجهاز الفني من اجتياز هذه المباراة المهمة كونها الافتتاحية للبطولة وللفريق.

وأكد القلاف أنه لمس اصرارا وعزيمة كبيرتين لدى اللاعبين على الذهاب بعيدا في البطولة وتقديم ما يعكس مكانه لعبة كرة اليد الكويتية.

من جهته قال الحاصل على جائزة افضل لاعب في المباراة الكويتي سعود الضويحي في تصريح مماثل ان (ازرق اليد) عينه على التأهل لكأس العالم “وهذا أقل ما يمكن تقديمه لجماهيرنا الكويتية”.

واضاف الضويحي “قدمنا مباراة جيدة والقادم افضل وفوزي بالجائزة بمثابة فوز لجميع لاعبي ازرق اليد”.

بدوره أشاد لاعب منتخب الكويت محمد الغربللي في تصريح مماثل بأداء زملائه الذين تمكنوا من إثبات مكانتهم بعد غياب طويل بسبب الإيقاف.

ودعا الغربللي زملاءه اللاعبين بمواصلة أدائهم القوي في المباريات المقبلة “واثبات احقيتهم بالعودة للمشاركة في بطولات القارة والمنافسة بصورة تعيد هيبة أزرق اليد كما كانت في السابق”.

وكان رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد الصباح اعرب في كلمة خلال حفل افتتاح البطولة عن شكره لحكومة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لأستضافة البطولة وتأمين كافة متطلبات استضافتها.

كما اعرب الشيخ فهد الناصر عن شكره للاتحاد الدولي لكرة اليد لاقامة البطولة في الكويت وتوفيرهم جميع النواحي الفنية والتحكيمية والادارية لانجاحها مهنئا في الوقت ذاته جميع الرياضيين على افتتاح مجمع (الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة) الذي يحمل اسما غاليا على جميع الكويتيين.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على رعايته وحضوره وجهوده ولدعمه اللا محدود لإقامة البطولة.

من ناحيته اكد نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة اسيا امين الصندوق الاسيوي لكرة اليد بدر الذياب في تصريح صحفي على هامش حفل افتتاح البطولة ثقته بشباب الكويت على تنظيم البطولات القارية والاقليمية.

واعرب الذياب عن شكره للهيئة العامة للرياضة الكويتية واللجنة الاولمبية الكويتية لاستضافة هذه البطولة القارية متمنيا نجاح البطولة وظهور كل المنتخبات بصورة فنية مميزة.

وكان سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء شمل برعايته وحضوره افتتاح البطولة حيث تضمن حفل الافتتاح دخول طابور عرض الفرق المشاركة في البطولة وتقديم لوحات فنية ورياضية تجسد تاريخ كرة اليد وانجازاتها.

كما تم عرض مقطع توثيقي لسيرة حياة سمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح -طيب الله ثراه- الزاخرة بالعطاء والانجازات والدعم للرياضة الكويتية والرياضيين إضافة الى أوبريت غنائي.