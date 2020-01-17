ساينز يحرز لقب رالي دكار في السعودية

أحرز الإسباني كارلوس ساينز (ميني) الجمعة لقب النسخة الـ42 من رالي دكار الصحراوي الذي أقيم في السعودية للمرة الأولى، وذلك في ختام المرحلة الثانية عشرة الأخيرة بين حرض والقدية.

وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها ساينز بلقب رالي دكار في مسيرته الاحترافية بعد عامي 2010 و2018، وتفوق بفارق 6 دقائق و21 ثانية على بطل النسخة الماضية القطري ناصر العطية (تويوتا)، وتسع دقائق و58 ثانية على الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني).

وفرض ساينز سيطرته على النسخة الحالية اعتبارا من المرحلة الثالثة حيث انتزع الصدارة وتشبث بها حتى المرحلة الأخيرة محرزا المركز الأول في أربع مراحل لينهي المسافة الإجمالية للرالي والتي بلغت 7800 كلم في الريادة.