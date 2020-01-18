العربي يفوز على السالمية بالجولة الـ10 من الدوري الكويتي الممتاز

فاز نادي العربي اليوم السبت على نظيره السالمية بنتيجة (1-0) في انطلاق منافسات الجولة ال10 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري اس تي سي).

وشهد الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على استاد صباح السالم تحفظا واضحا وتكثيفا دفاعيا من الطرفين اذ انحصر اللعب وسط الملعب لينتهي الشوط دون اهداف.

وفي انطلاق الشوط الثاني نجح العربي بتسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء نفذها السنوسي الهادي في الدقيقة 52 ليرفع رصيد فريقه الى 12 نقطة فيما بقي رصيد السالمية 17 نقطة.

ويواجه في وقت لاحق اليوم القادسية نظيره التضامن ضمن منافسات الجولة ذاتها