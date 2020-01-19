اعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر اليوم الاحد وفاة 12 شخصا واصابة 46 اخرين في حادث مرور بولاية وادي (سوف) جنوب شرق الجزائر.

وقالت مصالح الحماية المدنية في بيان ان حادثا نجم عن اصطدام حافلتين لنقل الركاب في الساعات الاولى من صباح اليوم.

وكانت ارقام المركز الجزائري للوقاية والامن عبر الطرق حذرت من ان الافراط في السرعة يبقى العامل الرئيسي بنسبة 30 بالمئة في حوادث السير التي تقع اغلبيتها في البلاد بين الساعة السادسة مساء ومنتصف الليل.