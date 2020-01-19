اكد مساعد مدرب منتخب الكويت لكرة اليد محمد مبارك اليوم الاحد جاهزية الازرق لمواجهات الدور الثاني من البطولة الاسيوية ال19 لكرة اليد التي تستضيفها البلاد وتستمر حتى 27 يناير الجاري.

واضاف مبارك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الازرق استطاع الخروج من الدور التمهيدي بالنقاط الكاملة وهو ما يعطي حافزا لتقديم مستوى افضل بالدور الثاني.

وشدد مبارك على صعوبة مجموعة الازرق في الدور الثاني من البطولة لاسيما وانها تضم منتخبات كوريا الجنوبية وايران وقطر مؤكدا رغبة اللاعبين العالية في تحقيق نتائج ايجابية بها وحجز بطاقة التأهل للدور المقبل عبرها.

واشار الى ان المنتخب شارك من اجل المنافسة ويطمح الى تحقيق اللقب والتأهل الى نهائيات كأس العالم 2021 والمقرر اقامتها في مصر .

وقال ان المنتخبات المتأهلة للدور الثاني جميعها قوية ومتقاربة معربا عن ثقته في رجال الازرق بفرض اسلوبهم وتنفيذ التوجيهات الفنية.

وطمأن بان اللاعب محمد الغربللي شفي من اصابته متوقعا مشاركته يوم غد الاثنين بلقاء الازرق مع ايران بعد تطمينات الجهاز الطبي والسماح له بالمشاركة.

وكان منتخب الكويت حقق العلامة الكاملة بست نقاط في الدور التمهيدي بعد فوزه على منتخبات هونغ كونغ والعراق والامارات.

ومع نهاية دور المجموعات والتي اختتمت امس السبت قسمت المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية الى مجموعتين تضم الاولى منتخبات السعودية والبحرين واليابان والامارات فيما تضم الثانية منتخبات كوريا الجنوبية وايران وقطر والكويت.