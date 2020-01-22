قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي اليوم الاربعاء ان نسبة الانجاز في تنفيذ مشروع توسعة مبنى مطار الكويت (تي 2) بلغت 9ر26 في المئة.

واوضح مهدي في تصريح للصحفيين على هامش زيارة تفقدية نظمتها الامانة العامة للتخطيط للمشروع ان نسبة الانفاق على (تي 2) بلغت 3ر36 في المئة من السنة المالية الحالية.

واضاف انه من المقرر الانتهاء من المشروع عام 2022 بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 3ر1 مليار دينار كويتي (نحو 3ر4 مليار دولار امريكي) لافتا الى حل 75 في المئة من التحديات التي واجهت المشروع والبالغ عددها ثمانية تحديات.

وذكر ان المشروع يعتبر نقلة نوعية في البنية التحتية اذ سيسهم في تطوير المرافق والخدمات التي يقدمها المطار وفق اعلى المواصفات العالمية فضلا عن زيادة طاقته الاستيعابية الى 25 مليون راكب سنويا بعد استكمال جميع المراحل.

من جهته قال وكيل وزارة الاشغال العامة اسماعيل الفيلكاوي في تصريح مماثل ان مبنى (تي 2) يتكون من ثلاث حزم مبينا ان الحزمة الاولى تتضمن مبنى الركاب والمحطة المركزية والربط مع انفاق الخدمات.

واضاف الفيلكاوي ان الحزمة الثانية تتكون من المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى (تي 2) ومواقف السيارات مضيفا انه جاري تجهيز مستندات طرح مناقصة الحزمة الثالثة التي تتكون من مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية.

يذكر ان مشروع مبنى الركاب الجديد (تي 2) يعتبر من المشاريع التنموية الكبرى للدولة ومن المقرر ان يستوعب نحو 25 مليون راكب سنويا وسيحقق نقلة نوعية لقطاع النقل الجوي في الكويت.