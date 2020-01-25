الاستقلال يطيح بالكويت من ملحق دوري الأبطال

فشل الكويت في بلوغ دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، عقب خسارته بثلاثية نظيفة أمام استقلال طهران الإيراني، بالمرحلة الثانية للمحلق، على ستاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، اليوم السبت.

خسارة الأبيض تقوده من جديد للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي لينضم لفرق المجموعة الثانية التي تضم الفيصلي الأردني والأنصار اللبناني والوثبة السوري.

سجل للاستقلال شيخ دياباتي (27 و54) وفوريا غفوري (59).

دخل العميد اللقاء بتوليفه هجومية وبطريقة 4 ـ 4 ـ 2 معولا على يوسف ناصر وعلاء عباس كرأسي حربة مع مساندة عبد الله البريكي وبيسمارك بالشق الهجومي.

وحاول بيسمارك فتح جبهه هجومية من الطرف الأيسر إلا أن الفريق لم يشكل تهديدا حقيقيا على مرمى الاستقلال بالمقابل تمكن شيخ دياباتي من وضع المنافس في المقدمة بتسجيل هدف السبق بالدقيق27.

حاول العميد العودة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وضاعت فرصتين لعلاء عباس (37، 43).

اندفع الأبيض بحثا عن التعديل مع انطلاق الشوط الثاني، إلا أن التسرع والعصبية حرما الفريق من العودة، وسجل الاستقلال الهدف الثاني عبر دياباتي من جديد بالدقيقة 54.

ومع تراجع معنويات الأبيض أضاف فوريا غفوري ثالث الأهداف من كرة ثابتة في الدقيقة 59 ليقضي على تطلعات الأبيض في العودة رغم محاولات وليد نصار لتنشيط فريقه عبر إشراك فيصل زايد وأحمد الزنكي ويعقوب الطراروة.