وفاة أسطورة السلة كوبي براينت بعد تحطم طائرته

أكدت الشرطة الأمريكية، وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، اليوم الأحد، في حادث تحطم طائرة هليوكوبتر في كالاباساس بكاليفورنيا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن تحقيقات الشرطة الأمريكية أكدت تواجد براينت على متن الطائرة المنكوبة، ووفاته عن عمر يناهز 41 عامًا.

وأشارت أن براينت كان يسافر مع 4 أشخاص آخرين في مروحيته الخاصة عندما تحطمت، ما أسفر عن مقتل الجميع.

وما زال سبب الحادث قيد التحقيق، وليس من الواضح مكان إقلاع الطائرة أو وجهتها قبل سقوطها.

وأمضى براينت 20 عامًا مع لوس أنجلوس ليكرز، وفاز بخمس بطولات للدوري الأمريكي للمحترفين، قبل اعتزاله في عام 2016.

ويعتبر براينت أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين يلعب 20 موسما على الأقل.