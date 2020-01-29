الكويت تدعو رعاياها الى عدم السفر إلى شنغهاي بسبب “كورونا”

دعا القنصل العام للكويت في شنغهاي مشعل الشمالي اليوم الأربعاء المواطنين الكويتيين الى عدم السفر إلى مدينة شنغهاي خلال الفترة الحالية نظرا لتفشي فيروس (كورونا المستجد) في مختلف مناطق ومقاطعات الصين.

وقال الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان يتعين على كافة المواطنين الموجودين في مدينة شنغهاي والمقاطعات المحيطة فيها (آنهوي وتشيجيانغ وجيانغتسو) التواصل مع القنصلية على الرقم التالي: 008613291201792.

وأوضح ان ذلك جاء اثر اعلان حكومة مدينة شنغهاي حالة الطوارئ واتخاذها عددا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس في المدينة من بينها إغلاق كافة الأماكن العامة فيها.

واضاف ان السلطات في شنغهاي خصصت نقاط تفتيش في كافة المداخل الخاصة بالمدينة وتقوم من خلالها بإجراء فحوصات احترازية لجميع القادمين اليها وفي حال وجود أي من أعراض الفيروس فسوف يتم وضع الحالة تحت الحجر الصحي ولمدة 14 يوما حتى يتم التأكد من عدم حمله للفيروس.

واعلنت السلطات الصحية الصينية في وقت سابق اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الوفيات جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) الى 132 شخصا وتسجيل 5974 حالة اصابة مؤكدة في 31 منطقة ومقاطعة في مختلف أنحاء البلاد.

ويعتقد ان الفيروس الجديد ظهر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة (ووهھان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني.

وانتشر الفيروس بمدن صينية اخرى بين بكين وشنغهاي بالإضافة الى دول منها الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا والامارات.