دعا سفير الكويت لدى الصين سميح حيات اليوم الاربعاء المواطنين الكويتيين الى تجنب السفر للصين الا للضرورة القصوى بسبب انتشار فيروس (كورونا المستجد).

وحذر السفير حيات في بيان المواطنين الكويتيين من المخاطرة بالسفر إلى مركز المناطق الموبوءة وفي مقدمتها مقاطعة (هوبي) وعاصمتها (ووهان).

وقال انه وفق الإحصائيات المعلنة من السلطات الصينية تم تسجيل 132 حالة وفاة ونحو ستة آلاف إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) مضيفا ان السلطات الصينية تتوقع ان يصل عدد الحالات المصابة بنهاية اليوم الى تسعة آلاف حالة.

وأوضح ان هناك 65 الف حالة مخالطة للمصابين بالفيروس ومازال 60 الف منهم يخضعون للمراقبة الطبية.

وأكد السفير أهمية التواصل لأي مساعدة طارئة على هواتف الطوارئ المعلنة في البيانات السابقة لسفارة الكويت في بكين والقنصليات الكويتية في شنغهاي وكوانزو وهونغ كونغ وهي: طوارئ السفارة : 008615011111537 طوارئ شنغهاي :008613291201792 طوارئ كوانزو :00862038078070 طوارئ هونغ كونغ :0085298211669.