تسلم معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي صباح اليوم الخميس في مكتبه نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى دولة الكويت ألينا روماناوسكي.

وأعرب معالي وزير الخارجية خلال اللقاء عن تمنياته للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجار الله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين الوزير المفوض حمد المشعان وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.