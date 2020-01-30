تغلب نادي الكويت اليوم الخميس على نظيره التضامن بنتيجة (3-0) في انطلاق منافسات الجولة ال12 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري (اس تي سي).

وسجل اهداف الكويت في المباراة التي اقيمت على (استاد التضامن) كل من فهد العنزي في الدقيقة 21 وعلاء عباس في الدقيقة 56 وجمعة سعيد في الدقيقة 68.

وبهذا الفوز رفع الكويت رصيده الى 23 نقطة من عشر مباريات فيما تجمد رصيد التضامن عند تسع نقاط.

وتستكمل الجولة منافساتها في وقت لاحق من اليوم بلقاء يجمع نادي القادسية مع نظيره الساحل.