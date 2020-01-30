فلكي كويتي: الجمعة 24 أبريل أول رمضان وشعبان سيكمل عدته 30 يوما

أعلن الخبير الفلكي عادل المرزوق ان الاحتمال الاكبر ان يحل شهر رمضان هذا العام يوم الجمعة 24 ابريل. وقال ان هلال رمضان سيولد صباح الخميس 30 شعبان، وبعد شروق الشمس بحوالي 13 دقيقة. وفيما يلي التفاصيل:

اعتدنا ومنذ فترة ليست بالقصيرة من الزمن أن نبين بعض المعلومات الفلكية المتعلقة ببداية شهر رمضان الفضيل في كل سنة، وجريا على عادتنا في كل عام فإننا نبين بعض المعلومات الفلكية عن بداية الشهر الفضيل ومدته، وكما هي عادة لنا وقبل عدة اشهر من بداية الشهر الفضيل نشير إلى ان هذه المعلومات الفلكية هي للاستئناس وللعلم بها فقط، وانما التحديد النهائي لبداية الشهر الفضيل ونهايته يكون بيد لجنة الرؤية الشرعية في وزارة العدل، ولكننا ندرج هذه المعلومات الفلكية المتعلقة ببداية الشهر الفضيل ونهايته وكما ذكرت هي للاستئناس بها فقط.

ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن شهر شعبان في هذه السنة سيكمل عدته وهي 30 يوما وأن إمكانية رؤية هلال شهر رمضان ستكون معدومة بسبب ولادة الهلال بعد غروب الشمس وولادته في اليوم التالي وبعد شروق شمس هذا اليوم، ولذا فإنه من المستبعد أن يتمكن أحد من رؤية هلال شهر رمضان في هذه السنة ويكمل شهر شعبان 30 يوما، وفي هذه الحالة فإن رؤية الهلال ليس لها تأثير في هذه الحالة في تحديد بداية الشهر الفضيل وذلك بسبب اكتمال عدة شهر شعبان.

ولكن نرى في هذه الحالة أن نبين هنا بعض المعلومات التي توضح الوضع الفلكي للقمر في هذه الفترة وتعطينا صورة للوضع الفلكي الذي نستشف منه البداية التقريبية لشهر رمضان القادم في هذه السنة وهذه المعلومات هي كالتالي:

1 ـ في يوم الأربعاء 29 شهر شعبان 1441 الموافق 22/4/2020 ستغرب الشمس في تمام الساعة 6:19 مساء.

2 ـ ان الهلال سيغرب في تمام الساعة 6:46 مساء أي بعد غروب الشمس بحوالي 27 دقيقة.

3 ـ ان الشمس ستغرب ونكون قد دخلنا في يوم جديد وهلال شهر رمضان لم يولد بعد.

4 ـ ان القاعدة الفقهية تنص أنه «لا استهلالا بعد الغروب» بمعنى أنه لا يعتد ولا تقبل رؤية الهلال بعد غروب الشمس لأنه وفق الشريعة الإسلامية فإن اليوم الجديد يكون قد بدأ فعلا بعد غروب الشمس مباشرة.

5 ـ ان الشمس ستشرق صباح يوم الخميس 30 من شهر شعبان الموافق 23/4/2020 في الساعة 5:13 صباحا.

6 ـ ان هلال شهر رمضان سيولد صباح يوم الخميس 30 شعبان 1441هـ الموافق 23/4/2020 في الساعة 5:26:32 صباحا أي بعد شروق الشمس بحوالي 13 دقيقة.

7- تكون ولادة الهلال في وقت واحد في جميع أنحاء العالم والتغير يكون في التوقيت المحلي لكل بلد وذلك حسب بعدها بخط الطول من خط «غرينتش» الذي يمثل خط الطول الوهمي (صفر).

8 ـ أن يوم الخميس 30 من شهر شعبان 1441 الموافق 23/4/2020 هو اليوم المعروف محليا في الكويت باسم «القريش» والذي يتم فيه تناول آخر وجبة غداء قبل دخول الشهر الفضيل.

9 ـ ووفقا لهذه المعلومات الفلكية التي ذكرناه فإننا نشير إلى احتمال أن يكون يوم الجمعة الموافق 24/4/2020 هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.

وهذا الاحتمال هو احتمال كبيرا جدا وإن تم هذا الاحتمال فإننا نذكر هنا بعض المعلومات التي تتعلق باليوم الأول من هذا الشهر الفضيل:

1 ـ ان الإمساك في اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل سيبدأ قبل أذان الفجر بحوالي 10 دقائق، أي أن الإمساك يبدأ في الساعة 3:40.

2 ـ ان أذان الفجر في أول يوم من الشهر الفضيل سيحين في تمام الساعة 3:50 فجرا.

3 ـ ان شروق الشمس ستكون في الساعة 5:12.

4 ـ ان أذان المغرب سيحين في تمام الساعة 6:20 مساء.

5 ـ ان فترة الصيام في أول يوم من شهر رمضان المبارك (من الامساك فجرا حتى أذان المغرب) ستكون مدتها أربع عشرة ساعة وأربعون دقيقة.

6 ـ أما طول النهار أي من شروق الشمس حتى غروبها فستبلغ مدته ثلاث عشرة ساعة وثماني دقائق.

7 ـ أن ليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل ستبدأ في يوم الأربعاء 13/5/2020 الموافق 20 من رمضان المبارك.

8 ـ علما أن الشهر الفضيل هو أيضا في هذه السنة سيكمل عدته وتكون مدته هي 30 يوما أي أن شهرين هجريين متتاليين تكون مدة كل منهما 30 يوما.

9 ـ علما أننا سنذكر بعض المعلومات الفلكية عن بداية شهر شوال أو عيد الفطر في وقت لاحق قريبا ان شاء الله.