محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 31 يناير 2020

منذ 6 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
31 يناير 2020

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:
بارد والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 06&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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