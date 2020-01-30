تعادل نادي القادسية اليوم الخميس مع نظيره الساحل بنتيجة (1-1) في اطار منافسات الجولة ال12 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري (اس تي سي).

وشهد الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على استاد محمد الحمد منافسة وندية قوية من الطرفين اذ سجل القادسية هدف السبق عبر محترفه لوكاس في الدقيقة 37 من ركلة جزاء فيما أدرك الساحل التعادل في الشوط الثاني عبر لاعبه احمد عبدالله بالدقيقة 58.

وبهذا التعادل حافظ القادسية على صدارته للدوري برصيد 26 نقطة فيما رفع الساحل رصيده الى 14 نقطة.

وتستكمل الجولة ذاتها منافساتها يوم غد الجمعة بلقاء السالمية مع كاظمة.