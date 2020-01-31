أسفرت قرعة ربع نهائي مسابقة (كأس الملك الإسباني) لكرة القدم التي أجريت اليوم الجمعة عن مواجهتين متوازنتين لناديي (ريال مدريد) و(برشلونة).

وجمعت القرعة التي أجريت في مقر الاتحاد الملكي الاسباني لكرة القدم في العاصمة مدريد بين (ريال مدريد) و(ريال سوسيداد) وبين (برشلونة) و(اتلتيك بلباو).

وتجمع المباراتان الأخريان في الدور نفسه بين (غرناطة) و(فالنسيا) وبين (ميرانديس) و(فياريال) على ان تقام تلك المباريات بنظام المباراة الواحدة في الرابع أو الخامس أو السادس من شهر فبراير المقبل.

وستقام قرعة نصف النهائي يوم الجمعة المقبل علما ان الدور المقبل سيقام بنظام المباراتين على ان تقام مباراة الذهاب في 12 فبراير المقبل ومباراة الإياب في الرابع من شهر مارس فيما ستقام المباراة النهائية في 18 ابريل القادم.