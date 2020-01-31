فاز كاظمة على نظيره السالمية بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة ال12 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري (اس تي سي) اليوم الجمعة ليصعد للمركز الثالث.

وجاء الهدف الاول للسالمية في المباراة التي جمعتهما على استاد الصداقة والسلام من نيران صديقة عبر خطأ من لاعب كاظمة كروت فيفين في الدقيقة 11 لينتهي الشوط الاول بتقدم السالمية بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني انتفض لاعبو كاظمة ليعلنوا رغبتهم بالفوز وقلب النتيجة عبر المحترفين محمد شوكان في الدقيقة 55 وبرونو باولو في الدقيقة 56 ليرفع كاظمة رصيده الى 22 نقطة فيما تجمد رصيد الخاسر عند 22 نقطة.

وتستكمل الجولة ذاتها منافساتها يوم غد السبت بلقاءين يجمع الاول النصر مع اليرموك والعربي مع الشباب.