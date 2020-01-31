حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 01 فبراير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 10 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 20°

الحرارة الصغرى: 08°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.