دعت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإرشادات وتعليمات رجال الأمن والتقيد بقواعد السير والمرور والانتباه على أبنائهم عند الصعود والنزول من المركبة أثناء اصطحابهم إلى مدارسهم.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بمناسبة دخول الفصل الثاني من العام الدراسي (2019-2020) الذي سينطلق يوم غد الأحد.

وحثت الوزارة أولياء الأمور ايضا على عدم الاعتماد الكلي على السائق أو العاملة المنزلية وتوجيههم وإرشادهم إلى الأماكن الصحيحة للوقوف وكيفية إنزال الطفل من المركبة ودخوله المدرسة.

وحذرت من حالات الإهمال التي أدت في السابق إلى العديد من الحوادث مؤكدة أن المسؤولية يجب أن تكون مشتركة من الجميع داعية في الوقت ذاته أولياء الأمور لمراقبة السائق وتنبيهه بعدم الانشغال عن الطريق والحرص على ربط حزام الأمان والالتزام بالسرعة المسموح بها وعدم مخالفة قواعد المرور.

وفي سياق متصل نوهت (الداخلية) بجهود الإدارة العامة للمرور على تسهيل وتيسير الحركة المرورية وذلك بافتتاح العديد من الجسور ومنها (الجسر السادس بشارع الغوص) و(الجسر الواقع بين منطقتي مشرف وصباح السالم على تقاطع الدائري السادس من شارع الغوص).

وذكرت أنه تم اليوم افتتاح (جسر الدائري السابع مع طريق الملك فهد) بعدد خمس حارات في كل اتجاه مع إلغاء الإشارة الضوئية بشكل دائم وافتتاح طريق صباح الاول (الدائري الاول) الخدمي بالاتجاهين من تقاطع المسجد الكبير الى دوار قصر دسمان وافتتاح (تقاطع شارع خالد بن الوليد مع طريق صباح الاول).

ولفتت الى تخصيص الإدارة العامة للمرور رقم (99324092) لاستقبال الشكاوى والمقترحات والملاحظات والإبلاغ عن أي مظاهر سلبية متمنية لأولياء الأمور والطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية كل التوفيق والنجاح.