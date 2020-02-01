بنزيما يفك عقدته أمام أتلتيكو مدريد

سجل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، هدف الميرنجي، في شباك أتلتيكو مدريد بديربي العاصمة، اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 22 لليجا.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن هذا الهدف هو الأول لبنزيما في شباك أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في جميع المسابقات.

وأوضحت أن بنزيما سجل هدفه الأول في الديربي على ملعب الريال، بعد 16 مباراة و34 تسديدة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تغلب على أتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني بركلات الترجيح، خلال البطولة التي أقيمت في السعودية، وشهدت غياب بنزيما.