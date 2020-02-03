توتنهام يصعق مانشستر سيتي في قمة مثيرة

حقق توتنهام هوتسبير انتصارًا ثمينًا مساء اليوم الأحد، على حساب ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي توتنهام في المباراة، ستيفن بيرجوين (63) وهيونج مين سون (71).

وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 51 نقطة في المركز الثاني.

وشكل السيتي خطورته الأولى في الدقيقة الثامنة بتمريرة من محرز لدي بروين في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، ليسدد البلجيكي كرة قوية مرت إلى جوار القائم.

وعاد دي بروين ليطلق صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25، ذهبت في منتصف المرمى في أحضان الحارس لوريس.

ومرر محرز بينية مميزة لأجويرو في الدقيقة 27 داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأرجنتيني كرة أرضية اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس السبيرز.

وتعرض أجويرو للإعاقة من قبل أورييه في منطقة الجزاء، إلا أن حكم المباراة لم يحتسب أي شيء، وبعدها بقرابة الدقيقتين أوقف الحكم اللعب بعد الرجوع إلى الفار ليحتسب ركلة الجزاء.

ونفذ جوندوجان ركلة الجزاء في الدقيقة 40، مسددًا كرة أرضية في الزاوية اليسرى، تصدى لها لوريس ببراعة، وحاول سترلينج متابعتها، إلا أنه أخرجها إلى ركلة مرمى، مطالبًا في تلك اللقطة بركلة جزاء أخرى بعد تدخل من لوريس، إلا أن حكم المباراة لم يحتسب أي شيء.

وانطلق سترلينج في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، ومرر كرة سحرية لأجويرو في منطقة الـ6 ياردة، ليسدد الأخير بغرابة إلى جوار القائم، وينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقن.

ودخل مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة ففي الدقيقة 48، انفرد سترلينج بلوريس، ليصطدم حارس المرمى بزميله تانجانجا، ويسدد أجويرو في المرمى الخالي، قبل أن يخرجها ألديرفيريلد من على خط المرمى، لتعود إلى سترلينج الذي مرر إلى جوندوجان الذي سدد بغرابة بعدها أعلى العارضة.

وارتقى رودريجو إلى ركلة ركنية في الدقيقة 53، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وتعرض السيتي لضربة كبيرة، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه زينشينكو بعد إعاقته لوينكس في هجمة مرتدة بالدقيقة 61، ليطرد من أرض الملعب.

واستغل توتنهام الطرد بتسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 63، بعدما مرر مورا كرة بينية رائعة لصفقة السبيرز الجديدة بيرجوين، الذي مهد الكرة بصدره وسدد كرة أرضية مباشرة، فشل إيدرسون في التعامل معها.

وعقب الهدف، أجرى جوارديولا أولى تبديلات السيتي بنزول كانسيلو على حساب أجويرو، وبدوره أجرى مورينيو تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 70 بنزول كل من ندومبيلي ولاميلا على حساب كل من ديلي آلي وبيرجوين على الترتيب.

وأضاف توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة 71، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء عبر سون.

وبحث مورينيو عن تأمين النتيجة، بإجراء التبديل الثالث في الدقيقة 84 بنزول داير على حساب مورا، وتبعه جوارديولا بالدفع ببيرناردو على حساب سترلينج.

وحاول دي بروين وضع كرة ساقطة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، أخرجها لوريس إلى ركلة ركنية في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حاول سون تسجيل الهدف الثالث، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها إيدرسون بسهولة، لينتهي اللقاء بعدها بفوز توتنهام بهدفين دون رد.